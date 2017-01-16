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Спорт

Сотрудник колонии в Псковской области стал победителем всероссийского турнира по самбо

На прошедших в Великих Луках всероссийских соревнованиях по самбо среди мужчин, посвященных подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, сотрудник исправительной колонии №5 Евгений Никитенков занял первое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Более 60 спортсменов из 10 регионов России встретились на ринге, чтобы сразиться в турнире по самбо. Евгений Никитенков подтвердил титул сильнейшего самбиста и оказался сильнейшим в весовой категории 52 килограмма.

Отметим, в декабре 2016 года на всероссийском чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по борьбе самбо Евгений Никитенков взял «золото» в аналогичной весовой категории.

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