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Культура

20 января в Изборске отметят 110-летие со дня рождения художника Павла Мельникова

20 января в 12:00 в музее-заповеднике «Изборск» (Печорский район, деревня Старый Изборск, улица Печорская,  39, усадьба купца Белянина) состоится заседание исторического кружка «Изборская пятница», посвящённое 110-летию со дня рождения художника Павла Мельникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Гостям представят художественные полотна Павла Мельникова, мемориальные вещи (документы, фотографии, награды, кисти), а также около 90 электронных изображений картин из собрания музея-заповедника «Изборск» и частных коллекций. Состоится показ фильма, рассказывающего о жизни и творчестве художника  «Певец родного края», снятого в 1980-х годах первым директором музея-заповедника «Изборск», руководителем кинофотостудии «Славянка» Леонидом Пановым. Учащиеся Изборского лицея прочтут стихи Павла Мельникова об изборском крае, одно из стихотворений посвящено историческому кружку «Изборская пятница» (1964 год).

«У гостей музея будет прекрасная возможность поделиться воспоминаниями о долгой творческой, по-своему трудной и по-своему прекрасной жизни художника, замечательно провести время в душевной компании за чашкой чая», - добавили в музее.

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