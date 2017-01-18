В Пскове определились с дислокацией праздничного пространства Ганзы-2019

10:48, 18 января 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский провел рабочее заседание по подготовке к проведению 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Одним из основных вопросов, вынесенных на обсуждение, стало рассмотрение схемы праздничного пространства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Управления культуры администрации города Юрий Мартынов представил разработанные схемы размещения Ганзейского и ремесленного рынков, концертных площадок. «На весь период празднования основные мероприятия будут ограничены пространством: улица Некрасова от Октябрьского проспекта до набережной реки Великой, улица Советская, будут задействованы территории Финского парка, шествие пройдет традиционно по Октябрьскому проспекту», - пояснил он. Схема предварительно согласована с ГИБДД.

«Не стоит недооценивать транспортную загруженность в эти дни. Прошу тщательно проработать места стоянок и парковок, где гости смогут оставить свои автомобили, и возможность организовать доставку общественным транспортом к праздничному пространству», - поручил Иван Цецерский.

Кроме того, будут проведены общие собрания жителей дворов, задействованных в праздничном пространстве. «Все до единого должны быть осведомлены о мероприятиях: как, что и где будет проходить. Все действия должны быть скоординированы в том числе с учетом обращений жителей, но и от псковичей, в свою очередь, мы ждем понимание значимости мероприятия для нашей страны и проявление гостеприимства», - сказал Иван Цецерский.

Рабочая группа также представила разработанный брендбук мероприятия и обсудила с главой города возможность проведения конкурса на лучший макет Ганзейского знака, который, предполагается установить в Пскове.

Обсужденные вопросы вынесут на рассмотрение на думском комитете по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению под председательством заместителя главы города Игоря Сиротина.