0
11:18
В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка
10:03
Окунуться в Крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря
08:59
В России автомобилистов предлагают лишать прав за опасное вождение
08:08
Крещенский Сочельник отмечают православные 18 января
20:44
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
19:46
Представитель Русской православной церкви посетил СИЗО-2
17:40
ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
Еще новости
Общество

В Пскове определились с дислокацией праздничного пространства Ганзы-2019

Глава Пскова Иван Цецерский провел рабочее заседание по подготовке к проведению 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Одним из основных вопросов, вынесенных на обсуждение, стало рассмотрение схемы праздничного пространства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Управления культуры администрации города Юрий Мартынов представил разработанные схемы размещения Ганзейского и ремесленного рынков, концертных площадок. «На весь период празднования основные мероприятия будут ограничены пространством: улица Некрасова от Октябрьского проспекта до набережной реки Великой, улица Советская, будут задействованы территории Финского парка, шествие пройдет традиционно по Октябрьскому проспекту», - пояснил он. Схема предварительно согласована с ГИБДД.

«Не стоит недооценивать транспортную загруженность в эти дни. Прошу тщательно проработать места стоянок и парковок, где гости смогут оставить свои автомобили, и возможность организовать доставку общественным транспортом к праздничному пространству», - поручил Иван Цецерский.

Кроме того, будут проведены общие собрания жителей дворов, задействованных в праздничном пространстве. «Все до единого должны быть осведомлены о мероприятиях: как, что и где будет проходить. Все действия должны быть скоординированы в том числе с учетом обращений жителей, но и от псковичей, в свою очередь, мы ждем понимание значимости мероприятия для нашей страны и проявление гостеприимства», - сказал Иван Цецерский.

Рабочая группа также представила разработанный брендбук мероприятия и обсудила с главой города возможность проведения конкурса на лучший макет Ганзейского знака, который, предполагается установить в Пскове.

Обсужденные вопросы вынесут на рассмотрение на думском комитете по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению под председательством заместителя главы города Игоря Сиротина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка
18 января 2017
В Великих Луках крещенскую купель перенесли с городского пляжа к острову Дятлинка
Окунуться в Крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря
18 января 2017
Окунуться в Крещенскую купель псковичи смогут у Мирожского монастыря
В России автомобилистов предлагают лишать прав за опасное вождение
18 января 2017
В России автомобилистов предлагают лишать прав за опасное вождение 2
Крещенский Сочельник отмечают православные 18 января
18 января 2017
Крещенский Сочельник отмечают православные 18 января
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
17 января 2017
Средний чек россиянина вырос до 591 рубля в декабре
Представитель Русской православной церкви посетил СИЗО-2
17 января 2017
Представитель Русской православной церкви посетил СИЗО-2
ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
17 января 2017
ПАИ-live с моржом состоится в 14:00 18 января
В декабре состоится рабочий пуск движения по путепроводу в Великих Луках
17 января 2017
В декабре состоится рабочий пуск движения по путепроводу в Великих Луках 5

Идет загрузка...