В Ленинградской области раскрыли убийство 25-летней давности

12:36, 18 января 2017, ПАИ

В Ленинградской области раскрыли убийство 1992 года. Подозреваемый признался в преступлении, но в отношении него не смогли возбудить уголовное дело, поскольку срок давности уже истек. Об этом сообщает «Российская газета».

В марте 1992 года в Выборге в квартире дома по улице Суворова сотрудники милиции обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Тогда же судмедэксперты собрали на месте преступления отпечатки пальцев и иные следы человека, находившегося в квартире в момент убийства, но поиск по картотеке правоохранительных органов результата не дал.

Уголовное дело расследовали до конца 1992 года, после чего следствие по нему приостановили. В течение 25 лет о преступлении периодически вспоминали в прокуратуре и следственном комитете, но продвинуться в установлении личности убийцы не удалось.

В начале января 2017 года следователи сняли отпечатки пальцев с жителя Петроградского района Санкт-Петербурга. Выяснилось, что мужчине, которого взяли в разработку, 45 лет, в поле зрения правоохранительных органов он никогда не попадал.

Во время встречи со следователями петербуржец рассказал, что 25 лет назад в Выборге он случайным образом познакомился с 36-летней женщиной, пришел к ней домой. Они выпили и поссорились. Гость несколько раз ударил хозяйку гантелями, а потом нанес ножевые ранения. Осознав, что женщина скончалась, мужчина покинул место происшествия.

После дачи признательных показаний петербуржца отпустили под подписку о невыезде. Срок давности по статье 105 УК РФ (убийство) составляет 15 лет, поэтому, скорее всего, уголовной ответственности он сможет избежать. Однако, в ближайшие дни мужчина вместе со следователями отправится в Выборг, где он должен подтвердить свои показания на месте преступления.