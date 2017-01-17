ЦРУ рассекретило архив о холодной войне и НЛО

12:28, 18 января 2017, ПАИ

Центральное разведывательное управление США опубликовало свой архив, который раньше можно было посмотреть только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд. Как пишет РИА Новости, в ЦРУ планировали опубликовать рассекреченные документы в интернете к концу 2017 года, но процесс был ускорен.

«Тут нет тщательного отбора информации. Это полная история с хорошими и плохими моментами», — отметил представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак.

В частности, разведка опубликовала документы о деятельности ЦРУ во время войны во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в период холодной войны. Представлены сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте Stargate, в рамках которого проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно «видеть события» и собирать информацию с большого расстояния.