Россельхознадзор предлагает псковским предприятиям сообщить о возможности поставлять мясо птицы в Сингапур

12:39, 18 января 2017, ПАИ

Предприятиям Псковской области предлагают сообщить о возможности поставлять мясо птицы на сингапурский рынок. Информация размещена на сайте Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В марте-апреле этого года в Россию запланирован визит представителей ветеринарной службы Республики Сингапур. Иностранные специалисты планируют проинспектировать российские предприятия, заинтересованные в поставках мяса птицы и субпродуктов на рынок Сингапура, а также оценить действующую систему контроля и обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности продукции.

В связи с этим Управление предлагает предприятиям проинформировать о своей заинтересованности в поставках по адресу: 170008, город Тверь, улица Озёрная, 9. Телефоны 8 (4822) 50-98-01, 50-98-02, +7-910-537-29-75. Также можно обратиться в обособленное подразделение Управления на территории Псковской области: 180014, город Псков, улица Николая Васильева, 77, 8 (8112) 29-21-29. E-mail: ohota69@mail.ru.