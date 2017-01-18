В Крещение в Псковской области потеплеет до +3 градусов

18:34, 18 января 2017, ПАИ

19 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» температура воздуха в регионе ночью составит от -5 до 0 градусов, днем - от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.