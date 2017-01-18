В Псковской области выявили только один факт нарушения запрета о реализации спиртосодержащей непищевой продукции

18:00, 18 января 2017, ПАИ

За период действия ограничительных мер по продаже спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили 200 объектов торговли. В ходе инспекций был выявлен всего один факт реализации запрещенной спиртосодержащей продукции, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

«Хозяйствующие субъекты Псковской области добросовестно исполняют временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«Если вам стало известно о незаконной продаже спиртсодержащей продукции или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией, просьба сообщать ежедневно по телефону «горячей линии» управления (8112) 66-28-20, 66-20-69, 62-16-63 для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота», - напомнили в ведомстве.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области продолжают контроль за исполнением постановления главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».