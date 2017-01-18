Псковский Роспотребнадзор призывает соблюдать требования к микроклимату в школах и детсадах

13:27, 18 января 2017, ПАИ

В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области обратили внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

В псковском Роспотребнадзоре отметили, что в общеобразовательных учреждениях в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе температура должна составлять от +18 до +24 градусов; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских – от +17 до +20; в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната – от +20 до +24; в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала – от +20 до +22; в санитарных узлах и комнатах личной гигиены – от +19 до +21.

Учебные помещения нужно проветривать во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют: +22 -24 градуса - приемные, игровые ясельных групповых ячеек; +21-23 градуса - приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек; +19-20 градусов - спальни всех групповых ячеек; +22-24 градуса - помещения медицинского назначения; +25-26 градусов - раздевалка с душевой бассейна.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей, а также через туалетные комнаты проводить нельзя. Его длительность зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий, в помещениях спален - до дневного сна.

Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований. В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях Роспотребнадзор применяет административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.