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Экономика

«Псковэнерго» продолжит знакомить псковских предпринимателей с возможностями техприсоединения

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжит цикл семинаров и встреч с руководителями предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам разъяснения возможностей наиболее эффективного доступа различных производств к региональной электросетевой инфраструктуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе энергокомпании.

По данным управления перспективного развития и технологического присоединения «Псковэнерго», в 2016 году энергетики впервые приняли участие в Днях предпринимателя в Великих Луках, Пскове, Гдове и Пыталово.

В формате «круглого стола» специалисты энергокомпании рассказывали о существующих возможностях подключения к электросетям в каждом конкретном районе, представляли карту загрузки центров питания, подробно останавливались на нормативно-правовой базе и отдельно - на каждом этапе техприсоединения, начиная с момента подачи заявки и заканчивая подписанием актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Впервые диалог энергетиков с представителями бизнеса в открытом режиме прошёл и на специализированной выставке «СтройДом». На ней с выставочной площадкой «Псковэнерго»  познакомились представители 40 строительных фирм из Пскова, Островского, Опочецкого, Печорского и Псковского районов.

Самой масштабной встречей представителей бизнеса, власти и электросетевого предприятия 2016 года, напомним, стала региональная инвестиционная энергетическая ярмарка, организованная в Пскове уже второй раз по инициативе и при поддержке ПАО «МРСК Северо-Запада», аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и администрации Псковской области. Её итогом стало заключение 10  соглашений на техприсоеднинение суммарной мощностью 6 МВт.

По словам организаторов, подобные встречи в открытом формате общения  позволяют синхронизировать планы развития бизнеса с  существующими возможностями электросетевой инфраструктуры, а также повысить доступность и значительно снизить стоимость подключения новых площадок к сетям путем перераспределения мощностей.

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