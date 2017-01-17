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Политика

До премьеры на BBC автор разоблачений о Трампе делал репортаж из Псковской области

Автор документального фильма «Трамп – кремлёвский кандидат?» журналист BBC Джон Суини ранее был известен репортажами о поддельной русской водке, в том числе в Псковской области, и деятельности сайентологов. Об этом сообщает Life.ru.

Фильм о «жёлтой смерти», как Джон Суини назвал самопальную водку низкого качества, он снимал около 10 лет назад в Псковской области. Тогда он решился попробовать самогонку: мутную жидкость, налитую в пластиковую бутылку из-под кока-колы. «Я открыл бутылку, понюхал и сделал маленький глоток. Вкус такой, будто к ракетному топливу подмешали немного гуталина», — поделился впечатлениями журналист.

Также он является автором расследования о деятельности секты сайентологов. По словам Суини, это едва не стоило ему жизни и здоровья, поскольку сайентологи организовали кампанию по преследованию журналиста.

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