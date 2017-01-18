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Общество

Псковичам напоминают об осторожности при передвижении во время гололедицы

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает пешеходам о необходимости быть крайне осторожными при передвижении в связи с образованием гололедицы во дворах, на тротуарах, дорогах.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в такую погоду лучше подбирать обувь на микропористой основе, без каблуков и танкеток или модели с более короткими, толстыми и устойчивыми каблуками, специальные насадки на обувь помогут улучшить сцепление с обледенелым асфальтом.

«Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться или хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. Если чувствуете, что падаете, не выставляйте руки по направлению падения – можете сломать кости кисти и предплечья. Старайтесь не падать на копчик – его можно легко сломать. Постарайтесь упасть на бок и распределить удар на всё тело. После падения не торопитесь вскакивать и бежать дальше по делам: аккуратно встаньте, посгибайте руки и ноги – боль от травмы может проявиться не сразу», - добавили в ведомстве.

В МЧС также отметили что, короткий световой день, осадки и туман снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности сотрудники МЧС рекомендуют пешеходам  использовать светоотражающие элементы. Кроме того, передвигаться следует по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

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