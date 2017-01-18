На 46 миллионов рублей пополнил Многофункциональный центр бюджет Псковской области в 2016 году

11:59, 18 января 2017, ПАИ

В 2016 году подразделения Многофункционального центра (МФЦ) в Пскове, Великих Луках и 24 районах заработали более 46 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на руководителя учреждения Джамиля Хиндристанского.

Региональный бюджет пополнился за счёт предоставления Центром федеральных услуг, которые сопровождаются уплатой государственной пошлины. Например, это услуги кадастровой палаты Росреестра (регистрация недвижимости и земельных участков, выписки) и миграционной службы (оформление паспорта гражданина РФ и загранпаспорта старого поколения).

В этом году планируется увеличить количество предоставляемых услуг, что повлечет за собой увеличение дохода в бюджет области. В настоящее время решаются организационные вопросы по выдаче биометрических загранпаспортов и водительских удостоверений в отделениях МФЦ, уточнил руководитель учреждения.

Напомним, что в прошлом году отделения МФЦ Псковской области обработали более 132 тысяч заявлений от жителей региона. Самыми востребованными у заявителей были услуги в сфере миграции, пенсионного обслуживания, социальной защиты населения, а также земельных отношений и природопользования. В МФЦ можно получить более 70 государственных и муниципальных услуг.