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Общество

В Псковской области за 2016 год отремонтировали 79 школ

В Псковской области в 2016 году отремонтировали 79 школ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На капитальный ремонт 32-х учебных заведений из регионального бюджета направили почти 6 млн рублей. В ряде заведений заменили кровлю и систему отопления. Здания четырех школ дооборудовали санузлами. В 47-ми школах провели текущий ремонт на средства дотаций из федерального бюджета в размере более 85 млн рублей.

Также в прошлом году под Псковом началось возведение новой современной школы. Она станет первым учебным заведением, которое построили в области за последние 20 лет. Школа будет полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья, а учебные лаборатории оснастят компьютерами, интерактивными досками, робототехникой и 3D оборудованием.

В прошлом году Правительство РФ утвердило заявку областных властей на строительство новой школы и проведение капитального ремонта школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках.

В 2017 году управление образования Псковской области готовит заявку на получение субсидии в рамках государственной программы «Развития образования» на 2013–2020 годы. Средства планируется направить на ремонт спортивных залов в ряде сельских школ и приобретение спортинвентаря.

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