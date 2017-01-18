Псковичку восстановили в родительских правах после курса реабилитации в наркодиспансере и центре «Ручей»

13:43, 18 января 2017, ПАИ

Псковский районный суд вынес решение о восстановлении местной жительницы в родительских правах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Ранее истец решением Псковского районного суда была лишена родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей в связи с алкоголизмом 2-й стадии и уклонением от выполнения возложенных обязанностей.

В ходе судебного заседания было установлено, что псковичка изменила свое поведение, образ жизни, а также отношение к воспитанию малолетних детей, что подтверждается исследованными по делу доказательствами. Кроме того, женщина прошла соответствующий курс реабилитации в Наркологическом диспансере Псковской области и в центре реабилитации и психологической поддержки «Ручей».