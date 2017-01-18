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Экономика

В Псковской области появится Центр поддержки социального предпринимательства

Псковская область вошла в число регионов, где будут создаваться Центры поддержки социального предпринимательства.

Как сообщается на сайте Фонда социальных инвестиций, 16 января в Министерстве экономического развития РФ прошло заседание комиссии по распределению средств федерального бюджета на поддержку предпринимательства в регионах. Были одобрены заявки 11 субъектов Федерации на создание и деятельность Центров инноваций социальной сферы (ЦИСС) как специализированных объектов инфраструктуры поддержки и развития социального предпринимательства. Всего распределено более 7,5 млрд рублей.

Помимо Псковской области средства на создание ЦИСС получат также Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Алтай, Алтайский край, Брянская область, Омская область, Пермский край, Новгородская область и Кемеровская область.

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