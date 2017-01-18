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Общество

Космонавт Леонов назвал документы ЦРУ об НЛО «чепухой и бредом»

Космонавт Алексей Леонов назвал «полным бредом» обнародованные документы ЦРУ, в которых в том числе говорится о предполагаемых появлениях НЛО и засекреченном ранее военном проекте Stargate. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Это все чепуха.  Никто никогда ничего подобного не видел. Это все бред прессы. Какая ЦРУ серьезная организация? Она делает то, что выгодно. ЦРУ - организация, которая выполняет любой заказ. Я самый близкий к ним человек, общался с ними на протяжении многих лет, работал в Хьюстоне, и я этого не видел. И мой очень высокий товарищ  Том Стаффорд и генеральный директор базы «Эдвардс» тоже этого не знает. Это все рассуждение прессы. Это болтовня, ничего этого не было», - заявил Алексей Леонов.

Он призвал не верить подобным документам, потому что официальных подтверждений встреч американских военных с НЛО нет.

«Единственное, о чем можно говорить - образование абсолютно правильных геометрических форм на полях Ставрополя и Кубани. За одну ночь появляются гигантские картинки, и никто не может сказать, что это такое», - отметил космонавт.

Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало архив из 13 миллионов страниц документов, в которых представлены данные о деятельности ЦРУ во Вьетнаме, в Корейском конфликте, а также говорится о появлениях НЛО и секретном военном проекте Stargate, в рамках которого американцы проводили исследования сверхъестественных человеческих способностей.

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