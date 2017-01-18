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Общество

Псковичи помолятся и зажгут свечу в память об умерших писателях

19 января в 18:00 в Пскове в литературной гостиной (Рижский проспект, 64) пройдёт первая в 2017 году встреча поэтов и прозаиков области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

«Но читать они будут не свои, а чужие произведения… По многолетней традиции вечер будет посвящён памяти ушедших псковских литераторов. Именно их стихи и проза будут звучать в зале», - рассказали организаторы мероприятия. В 2005-2016 годах ряды псковской писательской организации покинули 11 человек.

В прошлом году ушёл из жизни Иван Калинин, в 2014-м — Николай Гончаров, в 2013-м — Николай Новиков и Мария Сосновских, в 2012-м — Владимир Курносенко, в 2011-м – Виктор Русаков. «Этот скорбный список можно продолжать и продолжать… И он будет продолжен на вечере памяти», - сказали в отделении Союза писателей.

Вечер начнётся с молитвы, зажжётся свеча, которая будет гореть до окончания литературных чтений. Кроме произведений авторов, прозвучат рассказы о них, воспоминания коллег, учеников, единомышленников.

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