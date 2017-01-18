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Общество

Путешественник расскажет псковичам о поездке в Арктику на велосипеде

28 января в Пскове в клубе путешествий «Тропы» имени Глеба Травина состоится лекция известного велопутешественника Ильи Гуревича «В Арктику на велосипеде! Велопутешествие вдоль берега Северного Ледовитого океана». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

На встрече Илья Гуревич расскажет о своих зимних арктических путешествиях по берегам Карского и Восточно-Сибирского морей, о зимней поездке на велосипеде на Полюс холода, о льдах Байкала, Ладоги и многих других рек и озер, по которым путешествует на велосипедах команда «ВелоПитер». 

В состав команды вошли три человека: Илья Гуревич, Михаил Каменцев и Дмитрий Кимбер. Все они являются членами петербургского клуба «ВелоПитер», который объединяет около трех тысяч человек и считается одним из крупнейших в России.

Лекция пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области. Начало в 18:00. Вход свободный.

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