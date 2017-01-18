В Псковской области воду из источников и купелей проверили на соответствие санитарным требованиям

13:19, 18 января 2017, ПАИ

Сотрудники Роспотребнадзора по Псковской области исследовали на соответствие санитарным требованиям воду из водоемов и источников, которую предполагается использовать для проведения Крещения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в храмах Пскова для обрядовых целей в основном используется водопроводная вода, которая по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

В Псковском районе вода, отобранная в купелях в Елизарово, Комно, Крипецы, соответствует санитарным требованиям по бактериологическим показателям.

В городах Великие Луки и Новосокольники для обрядовых целей в храмах используется водопроводная вода, в «южной столице» региона отобрали пробы воды из реки Ловати на бактериологическое и химическое исследование.

В храмах Великолукского, Бежаницкого районов – вода водопроводная, привозная и приносимая прихожанами в своих ёмкостях.

В посёлке Локня для проведения Крещения используется вода из шахтного колодца, расположенного за церковью по улице Урицкого. Отобранная на бактериологическое исследование вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, в администрацию поселка передали информацию о неудовлетворительных результатах исследования.

В посёлке Кунья для проведения праздника используется вода из шахтного колодца, расположенного возле церкви по улице Больничной. Пробы оказались не соответствующими требованиям, информацию направили в администрацию.

В поселке Усвяты провели исследование питьевой воды из разводящей сети (водоразборной колонки по улице Центральной, ближайшей к церкви), по бактериологическим показателям она соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Места для обрядового купания: Локнянский район – река Лусня, пляж, Куньинский район – озеро Жижицкое, Великолукский район - озеро Рогово.

Соответствуют требованиям пробы, отобранные в Себежском районе (вода поверхностного водоема озера Себежское, водоразборная колонка районного центра на улице Пролетарской), в Пустошкинском районе (вода поверхностного водоема в реке Крупея города Пустошка, вода в храме по улице Октябрьской), в Невельском районе (озеро Невельское, храм в деревне Плиссы, невельский храм Святой Троицы).

В Порховском районе на бактериологические показатели исследовали 4 пробы воды из питьевых источников (собор Николая Чудотворца, храм Преображения Господня, церковь Иоанна Предтечи, источник святых апостолов Петра и Павла в Никандровой Пустыни), а также из источника Александра Свирского для купания в Никандровой Пустыни. В Дедовичском районе исследовали пробы воды из Храма Покрова Пресвятой Богородицы и купели на реке Шелони. Все пробы соответствуют требованиям санитарных правил.

В Островском районе исследовали воду из самоизливающей скважины возле школы № 3 (для храмов Острова), водопровода в школе № 4 в Острове -3, рубчатого колодца Спасо-Казанского монастыря, артезианской скважины Владимирского монастыря, открытых водоемов для купания - озера Гороховое напротив базы «Юность» и купальни Владимирского монастыря. Все пробы оказались соответствующими нормативам. В реке Великой напротив Спасо-Казанского монастыря (в месте купания) вода не отвечает санитарным требованиям по микробиологическим показателям: в несколько раз выше нормы содержание общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.

В Палкинском районе специалисты исследовали 4 пробы, все отвечают требованиям СанПиН по микробиологическим показателям (водопровод поселка Палкино по улице Заречной, родники в деревнях Кузьмино, Усох, водопровод в Новой Уситве).

В Печорском районе не выявили загрязнителей в воде из святых источников Псково-Печорского Свято-Успенского монастыря, городского водопровода, в колонке по улице Юрьевской, Городищенского озера в деревне Старый Изборск, в родниках Словенские ключи, Никольском, подалтарном в храме деревни Малы, Никольском в Старом Изборске, Ивановском в Печорах, а также в купальне Никольского Храма, колодцах для храмов в Новом Изборске, Паниковичах и Лаврах.

В Пыталовском районе проверили воду в колонке в районном центре и колодце для храма в деревне Вышгородок, пробы соответствуют требованиям.

В Новоржеве была исследована вода из артезианской скважины по улице Брелауск, в Новоржевском районе - из родника в деревне Боровичи, в поселке Пушкинские Горы - из скважины на территории монастыря по улице Ленина, 1. Все пробы соответствуют нормативам.

В Гдове изучили воду из реки Гдовки, Чудского озера, городского храма, шахтного колодца у храма в деревне Ветвеник, по микробиологическим показателям она соответствует санитарным требованиям.