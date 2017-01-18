У Ганзейских дней в Пскове появилась собственная символика

14:09, 18 января 2017, ПАИ

У 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году, появилась собственная символика. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Разработанный брендбук включает в себя логотип, его концепцию, цветовое решение, текстовую составляющую и примеры использования. Кроме того, у каждых Международных Ганзейских дней есть свой слоган, в нашем городе он будет звучать как «Путь навстречу».

Логотип 39-х Международных Ганзейских дней состоит из простых запоминающихся элементов: храм Святой Троицы, русская ладья и волны. Лаконичные по своему визуальному восприятию детали объединены в единую композицию, которая читается как Псков, движущийся по волнам истории, навстречу с другими городами Ганзейского союза, открытый для сотрудничества.

Цветовое решение имеет смысловую составляющую. Для основного фона выбран оливково-зелёный, так называемый муравлёный. Это цвет, который широко использовали псковские мастера ещё с XVI века, поливая такой глазурью изразцы для православных храмов. Также этот цвет ассоциируется с водной стихией и псковскими лесами. Второй цвет - охра, символизирующая золото куполов храмов, богатство города и покровительство Святой троицы. И третий - цвет стен белокаменных церквей, не чисто белый, а со светло-песочным оттенком.

Шрифт выбран с нечёткими и неровными очертаниями, напоминает буквы с печати древней грамоты. Рукописный шрифт для слогана динамичный, говорит о быстроте и текучести времени.

Символика будет иметь три языковых варианта: русский, английский и немецкий.