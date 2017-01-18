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Общество

Полиция разыскивает уроженку Палкинского района, пропавшую 1 января

Уголовный розыск управления МВД России по городу Пскову разыскивает Валентину Леонову 1957 года рождения, уроженку Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Женщина пропала 1 января 2017 года.

Приметы: 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 160-165 сантиметров,  волосы рыжие, прямые с сединой, глаза зеленовато-желтые. На момент исчезновения была одета в коричневую дубленку, черные брюки и резиновые сапоги леопардовой раскраски.

У пропавшей имеется шрам на руке между большим и указательным пальцами,  след от перелома  ключицы.

Уголовный розыск управления МВД России просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентины Леоновой, обращаться по телефонам 59-63-22, 59-63-09  или 02.

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