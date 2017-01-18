Псковские специалисты запретили ввоз капусты из Белоруссии и транзит киви из Италии

14:54, 18 января 2017, ПАИ

17 января в контрольном пункте в деревне Долосцы (Себежский район) запрещен ввоз из Белоруссии сборной партии белокочанной и пекинской капусты общим весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате и товаротранспортных документах.

Также в МАПП Убылинка (Пыталовский район) запрещен транзит из Италии в Казахстан партии свежих киви весом более 17 тонн, выращенных в Италии. Причина - предоставление недействительного фитосанитарного сертификата.

Грузы возвращены на сопредельную территорию.