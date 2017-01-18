Петербургские депутаты устроили потасовку из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ

14:43, 18 января 2017, ПАИ

Сегодня, 18 января, на пленарном заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга после обсуждения вопроса о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) произошла потасовка между депутатами.

Как сообщает «Интерфакс», в ходе обсуждения обращения к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу Исаакиевского собора РПЦ депутат Михаил Амосов (партия «Яблоко») попросил дать время на поправки, чтобы уточнить формулировки. Спикер парламента Вячеслав Макаров («Единая Россия») отказался это сделать.

После голосования, когда депутаты уже перешли к обсуждению следующего вопроса, Михаил Амосов встал со своего места и, выйдя в проход, начал обвинять спикера в неуважении к коллегам. Депутаты от «Единой России» попытались утихомирить коллегу, а затем насильно вывести его из зала заседаний. Однако, парламентарий оттолкнул их, после чего спикер заксобрания остановил обсуждение вопроса и призвал парламентариев к порядку. Все депутаты, включая Михаила Амосова, вернулись на рабочие места, и заседание продолжилось.

Представляя проект обращения к Владимиру Мединскому, Вячеслав Макаров назвал решение городских властей о передаче собора РПЦ историческим. Проект обращения поддержал 41 депутат, восемь голосовали против, один воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции «Яблока», «Партии роста» и «Справедливой России».

Напомним, что 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, сохраняя его музейную функцию. Ранее Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.