Открыт конкурс проектных заявок программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония»

17:03, 18 января 2017, ПАИ

Открыт 1-ый конкурс проектных заявок двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» 2014-2020. Приём заявок (резюме проектов) завершится 3 апреля в 17:00 (время эстонское), сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В конкурсе будут поддержаны заявки на проекты, соответствующие трём тематическим целям программы: развитие бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержка местного и регионального управления; защита окружающей среды, смягчение влияния климатических изменений и адаптация к ним. Территория программы включает Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области, а также ряд регионов Эстонии.

Программа финансирует проекты с выраженным трансграничным характером при участии, по меньшей мере, двух бенефициаров со стороны Российской Федерации и Эстонии. Бенефициары обязаны софинансировать не менее 10% общего объёма приемлемых затрат проекта. Доступный объём финансирования для 1-го конкурса заявок - 10 000 476,78 евро.

Подача проектов проводится через электронную систему мониторинга в 2 этапа – резюме, затем полная форма заявки.

В помощь потенциальным заявителям и партнёрам 1-го конкурса совместный технический секретариат программы организует 3 семинара и будет проводить консультации в Эстонии и России. Дополнительная информация - на сайте программы.

Отметим, двусторонняя программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» 2014-2020 направлена на развитие приграничного сотрудничества через границы между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия экономическому и социальному развитию в регионах по обе стороны общих границ. Реализация программы совместно финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Эстонской Республикой.