Пскович отправился в колонию строгого режима за хранение картфентанила

15:41, 18 января 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал виновным местного жителя в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчину задержали сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, в ходе личного досмотра у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом, содержащим в своем составе картфентанил.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.