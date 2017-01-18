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Общество

Россияне выразили наибольшее одобрение армии и РПЦ

В 2016 году из всех государственных и общественных институтов в России наибольшим одобрением граждан пользовались Вооруженные силы РФ и Русская православная церковь. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из всех общественных и государственных институтов, которые мы (ВЦИОМ) замеряем, армия пользуется самыми высокими оценками. В этом году - от 82% до 87%», - сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая в среду на заседании Совета Федерации.

По его мнению, это связано с новым обликом Вооруженных сил РФ, информационным потоком в связи с военным конфликтом в Сирии и рядом других факторов. Работу правоохранительных органов в течение 2016 года одобряли от 51% до 56% респондентов, судебной системы - от 39% до 44%.

Валерий Федоров также сообщил, что «профсоюзы наименее популярны, их работу одобряли от 36% до 41%, чуть получше с Общественной палатой - от 36% до 43%, СМИ - от 60% до 65%».

«Русская православная церковь из всех общественных институтов пользуется наибольшим доверием - ее работу одобряют от 68% до 73% опрошенных», - заявил глава ВЦИОМ.

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