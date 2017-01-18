Учебно-тренировочный сбор по всестилевому каратэ прошёл на псковской базе ОМОНа

18:30, 18 января 2017, ПАИ

Учебно-тренировочный сбор по всестилевому каратэ прошёл на базе ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инструктором сборов стал мастер спорта России по рукопашному бою, мастер спорта по каратэ, Чемпион России по рукопашному бою и традиционному каратэ Алексей Зубков. Участники занятий разобрали основную технику и тактику ведения поединков. Сотрудники ОМОН продемонстрировали юным спортсменам образцы оружия и специальных средств, состоящего на вооружении отряда, рассказали об истории спецподразделения. В сборах приняли участие 70 спортсменов клубов каратэ области в возрасте от 7 лет и старше.

Отметим, что в нескольких районах области сотрудники Росгвардии ведут секции всестилевого каратэ, воспитывают молодое поколение в духе здорового образа жизни.