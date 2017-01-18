Начался ПАИ-live с моржом и марафонцем Владимиром Сухоруковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Начался ПАИ-live с пятикратным участником чемпионатов мира по зимнему плаванию, моржом с 40-летним стажем, участником 105 марафонских забегов печерянинином Владимиром Сухоруковым.
Гость ПАИ расскажет, что делать тому, кто впервые хочет зайти в ледяную воду, что дает моржевание любителям похолоднее, какие рекорды ставят псковские моржи и появится ли в регионе федерация зимнего плавания. Свои вопросы Владимиру Сухорукову можно оставлять на странице ПАИ-live.