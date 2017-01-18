Сеть «МегаФона» в Псковской области успешно сдала «новогодний экзамен»

14:30, 18 января 2017, ПАИ

Сеть компании «МегаФон» в Псковской области успешно справилась с повышенной «праздничной» нагрузкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

12 терабайт мобильного интернет-трафика, более 2-х миллионов минут голосовых вызовов и почти миллион SMS – таковы итоги новогодней ночи* для оператора в регионе. По сравнению с прошлым Новым годом наибольший рост показал интернет-трафик в сети 4G – он увеличился в четыре раза.

В большие праздники мобильная сеть принимает нагрузку, значительно превышающую обычные показатели. А самым серьезным испытанием для оборудования становится новогодняя ночь. На этот раз абоненты «МегаФона» в Псковской области совершили порядка 600 тысяч звонков, общая длительность которых составила почти 4 года. Количество отправленных SMS превысило «среднеарифметическое» в 9 раз.

Значительно вырос по сравнению с прошлым Новым годом интернет-трафик, прокачанный псковскими абонентами «МегаФона», – почти в два раза. Причем самый серьезный рост зафиксирован с сети четвертого поколения 4G.

«Новый год – это всегда большое испытание для сети. И мы снова сдали его на «отлично». Это позволило каждому абоненту поздравить своих друзей и близких даже в минуты наибольшей загруженности сети», – комментирует директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.

*Указаны данные за период с 18:00 31 января 2016 года по 6:00 1 января 2017 года.