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Общество

23 января в Псков придёт совершающий кругосветное путешествие Сергей Лукьянов

23 января в Псков планирует прибыть Сергей Лукьянов, который совершает кругосветное путешествие пешком. Как стало известно Псковскому агентству информации, из Пскова путешественник отправится в Новгород, а затем – в  Санкт-Петербург.

 В настоящее время, как следует из информации, размещённой на официальной странице «кругосветки» в соцсети «ВКонтакте», Сергей Лукьянов уже находится в Псковской области. 17 января, на 658-й день пути, он дошел до Невеля, преодолев к тому моменту 22 тыс. 758 километров.

Старт кругосветного путешествия состоялся 1 апреля 2015 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Сергей Лукьянов ставил себе задачу пройти пешком вокруг Земли: преодолеть 32 тысячи километров за 2 года без сопровождения. Путешественник намеревался проходить по 50 - 60 километров в день.

За год, к 1 апреля 2016 года, Сергей Лукъянов добрался до Сингапура и прошел 13 тыс. 787 километров.

Путешественник финиширует в Санкт-Петербурге 4 февраля в 12:00 по выстрелу пушки на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. 

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