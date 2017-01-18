Псковская таможня пресекла незаконный ввоз партии меха на 11 млн рублей

15:44, 18 января 2017, ПАИ

На российско-латвийской границе таможенного поста МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Убылинка в Пыталовском районе сотрудники оперативно-розыскного отдела Псковской таможни пресекли незаконный ввоз крупной партии меховых шкурок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Товар направлялся в адрес организации, зарегистрированной в Москве. В качестве отправителя значилась фирма, зарегистрированная в Эстонии. При въезде на таможенную территорию Евразийского экономического союза представитель фирмы-перевозчика предоставил в таможенный орган товаросопроводительные документы, согласно которым в транспортном средстве перемещались светильники, запчасти для котлов, мех искусственный и рукавицы из искусственного меха.

При таможенном досмотре было установлено, что в грузовом отсеке транспортного средства находился товар, не заявленный в документах, а именно шкуры пушных зверей. Всего перемещались 1 тыс. 314 шкурок, общая стоимость которых составила около 11 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП и уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов). Груз изъят и помещен на хранение.

Напомним, что товар «пушнина» включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Крупным размером таких товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей.