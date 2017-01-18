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Морж Владимир Сухоруков: Каждый раз, входя в прорубь, ты себя преодолеваешь

«Каждый раз, входя в прорубь, ты себя преодолеваешь», - сказал пятикратный участник чемпионатов мира по зимнему плаванию, морж с 40-летним стажем Владимир Сухоруков в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 января.

«Даже моржам с 40-летним стажем входить в прорубь - всегда холодно. Зато потом наступает эйфория», - сказал Владимир Сухоруков и отметил, что нормально относится к определению «морж», который является его талисманом.

«Крещенские купания - хорошая традиция. Но я не воцерковленный человек, хотя в купаниях крещенских и участвовал, и организовывал. Для купания зимой необходим особый настрой. Сначала будет очень холодно, затем всё тело будет гореть огнём, но если вы человек здоровый, то ничего страшного не произойдет. Лучше перед тем как окунуться в воду, немного разогреться. Готовиться вообще лучше заранее, но если человек здоровый, то и без подготовки ничего не произойдёт. И дети 6 лет купаются и с ними всё хорошо», - рассказал собеседник агентства и добавил, что не советует принимать алкоголь после купания в холодной воде. «Этим точно не согреешься», - заверил он.

Также Владимир Сухоруков отметил, что высоких спортивных целей перед собой не ставит и участвует в соревнованиях ради удовольствия.

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