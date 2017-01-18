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Печорский марафонец и морж уверяет, что уже и не помнит, когда обращался к врачам

Печерянин Владимир Сухоруков, на счету которого 105 марафонов и пять чемпионатов мира по зимнему плаванию, уверяет, что уже и не помнит, когда в последний раз обращался к врачам. При  этом он рассказал, что прошёл диспансеризацию, но она оказалась для него бесполезной процедурой. Об этом  Владимир Сухоруков заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 января.

«Бегаю круглый год, в том числе зимой, причём всегда только в футболке или легкой курточке. Купаюсь зимой по возможности: у нас в Печорах есть незамерзающие речки, но мелкие, и замерзающее озеро в 4-х километрах от моего дома, но бегать через весь город с топором - неудобно», - отметил спортсмен.

Он подчеркнул, что в различных соревнованиях участвует не ради высоких результатов, а ради удовольствия, путешествий и общения с единомышленниками.

При этом Владимир Сухоруков посетовал, что в Псковской области в последний раз соревнования по зимнему плаванию проходили довольно давно - в 2011 году. 

Отвечая на вопрос о его личном рекорде в зимнем плавании, спортсмен рассказал, что это была дистанция в 100 метров в ледяной воде, которую он преодолел меньше, чем за две минуты.  «Холодно, но терпеть можно», - заключил он.

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