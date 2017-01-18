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Экономика

Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей

Объём произведённой в Псковской области в 2016 году сельхозпродукции оценивается в 30 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Сергей Перников на встрече с заместителями глав районов, курирующими сельское хозяйство 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Перникова, основную прибыль обеспечили 11 предприятий. По всем производителям доход за 2016 год оценивается в размере 5,5 млрд рублей. В минувшем году в регионе собрали  152 тысячи тонн картофеля, 46 тысяч тонн других овощей, 116 тысяч тонн зерна. Показатель по зерну удалось сохранить на уровне 2015 года. Произведено 185 тысяч тонн мяса и 199 тысяч тонн молока. Вице-губернатор отметил, что в Северо-Западном федеральном округе Псковская область остаётся в числе лидеров по производству мяса.

«Мы полностью обеспечиваем себя основными видами сельхозпродукции, однако на повестке остаётся кадровый вопрос», - подчеркнул Сергей Перников. 

Зарплаты в отрасли невысокие: в среднем порядка 15,4 тысяч рублей, однако заместитель губернатора выразил надежду, что в этом году благодаря мерам поддержки из регионального и федерального бюджетов средний уровень зарплаты в отрасли получится повысить. 

В планах на 2017 год - повышение индекса производства на 16-17% к уровню 2016 года. По производству молока имеется задача сохранить нынешний уровень, производство мяса повысить до 200 тысяч тонн, урожай зерна - до 118 тысяч тонн.

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