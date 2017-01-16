О необходимости создания в России Федерации зимнего плавания заявил Владимир Сухоруков

15:24, 18 января 2017, ПАИ

О необходимости создания в России Федерации зимнего плавания заявил пятикратный участник чемпионатов мира по зимнему плаванию, морж с 40-летним стажем Владимир Сухоруков в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 января.

«Необходимо создать Федерацию зимнего плавания, какую-то базу-клуб, ведь этот вид спорта совсем незатратный - нужны плавки и всё», - сказал собеседник агентства.

По его словам, для появления всероссийской Федерации нужно, чтобы они были созданы более чем в 50% регионов. «Я затеял такую деятельность еще в мае. Есть информация, что общероссийская Федерация, якобы, уже зарегистрирована, однако зимнее плавание еще не признано как вид спорта. Нужны люди, которые оформят единые правила, требования. Пока ничего этого нет», - поделился Владимир Сухоруков.

Он также отметил, что надо организовывать «элементарные клубы зимнего плавания». «Можно было бы создать какое-то отделение при Федерации плавания. Не знаю, почему не пошли таким путём», - добавил морж.