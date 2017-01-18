В Пскове на 15% сократилось количество уличных преступлений

15:34, 18 января 2017, ПАИ

18 января в УМВД России по городу Пскову состоялось совещание, посвященное итогам работы в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед началом заседания начальник УМВД РФ по Пскову Сергей Сурин вручил благодарственное письмо и ценный подарок псковичу Александру Опарину, который, возвращаясь домой в темное время суток, заметил вскрытый торговый павильон, вызвал полицию и задержал преступника. Также наградами отмечены патрульные полицейские, задержавшие нарушителя, распиливавшего замок в другом торговом павильоне.

Сергей Сурин сообщил, что в 2016 году, благодаря проведенной профилактической работе, зарегистрировано на 23% меньше преступлений по всем линиям, в том числе на 26,6% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, меньше стало убийств и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В прошлом году на 3,2% увеличилась раскрываемость преступлений по сравнению с 2015 годом. Также раскрыты 67 преступлений прошлых лет. Сократилось число квартирных краж и мошенничеств. На 15% снизилась уличная преступность. Сергей Сурин привел пример оперативных и успешных действий сотрудников ППС: в июле 2016 года поступил сигнал, что на улице Коммунальной возле дома № 11 горит автомобиль, туда немедленно прибыл патруль, полицейские блокировали район и задержали преступника. Также образцовым он назвал поведение сотрудников полиции, спасших тонущего ребенка возле плотины на реке Пскове.

Однако, по словам Сергея Сурина, беспокойство вызывает подростковая преступность, в 2016 году зарегистрировано 74 преступления, из них 20 – тяжкие. Всего на учете стоят 110 подростков, 54 родителя.

В своем выступлении глава Пскова Иван Цецерский отметил, что 2016 год был насыщен событиями, и взаимодействие муниципалитета и городских правоохранительных органов было самым тесным. Он согласился, что факты детской преступности вызывают озабоченность, дети из группы риска не ходят ни в кружки, ни в секции и находятся вне поля зрения педагогов. В Управлении образования администрации города этому также уделяется пристальное внимание.

Вместе с тем, Иван Цецерский подчеркнул: «За минувшие 10 лет 2016 год стал самым низким по аварийности в Пскове, в том числе благодаря усилиям муниципалитета по содержанию в порядке улично-дорожной сети областного центра. Положительный эффект дают пешеходные ограждения, которые Администрация Пскова устанавливает на улицах города по предписанию ГИБДД». Особо Глава Пскова поблагодарил начальника ГИБДД Владимира Папорта за личное участие.

Также Иван Цецерский выразил признательность сотрудникам городского УМВД за службу, отметив особо отличившихся полицейских почетными грамотами.

Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин обратил внимание сотрудников полиции города на необходимость усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения, пресечению оборота суррогатной алкогольной продукции и профилактике правонарушений на нежилых объектах города.