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Общество

В Пустошке полицеские изъяли фальшивую купюру

18 января в одном из торговых предприятий Пустошки полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области. По данному факту проводится проверка.

В связи с этим, полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность», - напомнили в ведомстве.

При обнаружении поддельной купюру, необходимо запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение  полиции по телефону 02.

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