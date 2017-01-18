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Общество

Отдел по конвоированию псковского УФСИН набирает кандидатов для поступления в ведомственные вузы

Отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области объявил набор кандидатов среди выпускников 2017 года (юношей) для поступления в ведомственные вузы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Набор кандидатов проводится на очные формы обучения в две образовательные организации: Псковский филиал Академии ФСИН России на специальность «Юриспруденция» и Академию ФСИН России (Рязань) на специальность «Психология служебной деятельности».

Дополнительную информацию можно получить с 8:00 до 17:00 в отделе кадров ФКУ «Отдел по конвоированию» по телефону 8 (8112) 69-60-56.

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