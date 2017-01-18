Николай Романов поблагодарил сельхозпроизводителей за работу «в очень плохих погодных условиях, каких лет 20 не было»

15:51, 18 января 2017, ПАИ

Начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов поблагодарил сельхозпроизводителей за работу «в очень плохих погодных условиях, каких лет 20 не было». Об этом с совещания вице-губернатора области Сергея Перникова с курирующими сельское хозяйство заместителями глав районов региона 18 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Все целевые показатели были выполнены. Радует, что по валовому сбору зерна обогнали Ленинградскую область, сейчас мы находимся на третьем месте в СЗФО. Также регион в лидерах по производству свинины», - отметил Николай Романов.

Он уточнил, что теперь дотации в отрасли будут привязаны к уровню заработной платы на сельхозпредприятиях. Специалисты будут смотреть, выполняются ли там показатели по среднемесячной заработной плате в регионе, таким образом, предприятия будут меньше дотаций получать, если зарплата работников не доходит до среднеобластной.

«Нам была поставлена задача ситуацию изменить и начать процесс выравнивания предприятий по этому показателю», - пояснил Сергей Перников. Он добавил, что некоторым предприятиям сложно перестроиться, поэтому подход будет взвешенный.

В ходе заседания Николай Романов также сообщил, что индекс производства в Псковской области в сравнении с СЗФО и страной в целом довольно высокий. По его словам, инвестиционные проекты, которые работают на территории региона, приносят в экономику области серьёзный вклад.

Особое внимание в области, подчеркнул Николай Романов, уделяется возведению селекционно-генетических комплексов по животноводству и растениеводству.

Он отметил, что серьезная поддержка оказывается небольшим фермерским хозяйствам, они производят 10% продукции. «Есть такие фермеры, которым могут позавидовать даже крупные молочные хозяйства», - сказал председатель Госкомитета и уточнил, что 86 псковских фермеров получили гранты на сумму в 195 млн рублей.

«Все виды поддержки сохраняются», - заверил Николай Романов, говоря о планах на 2017 год. Он рассказал, что в 2017 году необходимо сохранить посевные площади на уровне 244 тыс. га, сохранить численность племенного условного маточного поголовья сельхозживотных в 14,896 тысяч условных голов, создать два потребительских кооператива, оказать грантовую поддержку не менее, чем 8 начинающим фермерам и 2 семейным животноводческим фермам. Начальник управления добавил, что «серьезные деньги выделены на мелиорацию», увеличиваются и гранты по малым формам хозяйств.

Сергей Перников попросил остановиться на теме социального развития села. Николай Романов сказал, что все меры поддержки будут сохранены, выплаты молодым специалистом остаются, жилье будет приобретаться.

Вице-губернатор добавил, что социальное развитие села — «крайне важное и перспективное направление». Он выразил надежду, что регион останется участником федеральной программы и сможет получить больше средств для развития сельского хозяйства, в частности, на создание инфраструктуры. «Эта работа должна проводиться совместно, мы ждем инициатив от вас», - обратился он к сельхозпроизводителям и попросил, в частности, активизировать работу по созданию сельскохозяйственных кооперативов.