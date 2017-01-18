В Пскове установили таблички, запрещающие нахождение лошадей в парках

16:16, 18 января 2017, ПАИ

В нескольких зеленых зонах Пскова установлены таблички «Нахождение на территории парка вьючных животных запрещено». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на отдел благоустройства Управления городского хозяйства.

Информационно-предупредительные знаки заняли свое место в Дендропарке, Финском и Детском парках, Ботаническом саду и сквере у гостиницы «Рижская».

Однако спустя несколько дней после размещения таблички на территории Детского парка и Ботанического сада уничтожили вандалы. Процесс их восстановления потребует проведения конкурсных процедур и времени на изготовление.

В правовом комитете администрации города пояснили, что на табличке дается отсылка к статье 2.29 (неисполнение муниципальных правовых актов) регионального закона N 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». На территории муниципального образования «Город Псков» обращения с домашними животными (в том числе и с лошадями) регламентировано «Правилами благоустройства города». Их неисполнение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2 тыс. рублей, на должностных лиц — 4 тыс. рублей, на юридических лиц в размере 5 тыс. рублей.

Добавим, в Пскове организовывать катания на лошадях разрешено в сквере по улице Западной и сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром.