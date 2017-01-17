Полицейские изъяли наркотики у нетрезвого великолучанина

16:02, 18 января 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция изъяла амфетамин у 40-летнего безработного, судимого гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Стражи порядка доставили находившегося в нетрезвом состоянии жителя Великолукского района в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки. Здесь при досмотре у него был обнаружен пакет с амфетамином массой 2,506 грамма, что является крупным размером.

В ходе следствия в отношении другого мужчины - безработного, судимого жителя Великих Лук 1978 года рождения – было установлено, что он на улице Дружбы незаконно сбыл гражданке 3,65 грамма амфетамина.

