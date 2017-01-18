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Спорт

Маржа моржевания: ПАИ-live c Владимиром Сухоруковым

Накануне крещенских купаний гостем прямого эфира проекта ПАИ-live  стал - пятикратный участник чемпионатов мира по зимнему плаванию, морж с 40-летним стажем, участник 105 марафонских забегов печерянин Владимир Сухоруков.

Гость ПАИ рассказал, как лучше проводит Крещенсике купания, что делать тому, кто хочет зайти в ледяную воду впервые,  что дает моржевание, какие рекорды ставят псковские моржи. Также речь о марафонах. Спортсмен дал советы начинающим бегунам, поделился воспоминаниями о своих марафонах и рассказал о планах, например, пробежать марафоны на всех континентах.  

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