Маржа моржевания: ПАИ-live c Владимиром Сухоруковым
Накануне крещенских купаний гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал - пятикратный участник чемпионатов мира по зимнему плаванию, морж с 40-летним стажем, участник 105 марафонских забегов печерянин Владимир Сухоруков.
Гость ПАИ рассказал, как лучше проводит Крещенсике купания, что делать тому, кто хочет зайти в ледяную воду впервые, что дает моржевание, какие рекорды ставят псковские моржи. Также речь о марафонах. Спортсмен дал советы начинающим бегунам, поделился воспоминаниями о своих марафонах и рассказал о планах, например, пробежать марафоны на всех континентах.