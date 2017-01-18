Сенатор Елена Бибикова высказалась против теневой занятости россиян

18:01, 18 января 2017, ПАИ

В Совете Федерации обсуждают меры по легализации труда самозанятых граждан и приданию им официального статуса, сообщила Псковскому агентству информации сенатор от Псковской области и член комитета по социальной политике Елена Бибикова.

В частности, рамках расширенного заседания о мерах по выявлению лиц не состоящих в трудовых отношениях (самозанятых граждан), члены комитета по социальной политике обсудили меры по снижению теневой занятости.

По словам Елены Бибиковой, актуальность проблемы, которая в последние годы поднимается на различных уровнях, вызвана тем, что почти четвертая часть всего трудоспособного населения, а это по разным оценкам от 16 до 18 миллионов человек, официально не трудоустроены и не задействованы в системе обязательного пенсионного, социального и медицинского страхования.

«Это значит, - подчеркнула сенатор, - что работающие не официально уходят от налогообложения, а это приводит не только к дополнительной нагрузке на внебюджетные фонды и на региональные бюджеты, но и к ущемлению прав самих граждан, которые работают без официального трудоустройства».

В ходе обсуждения рассмотрены различные предложения по определению статуса самозанятого населения, возможностей их выявления и порядка их налогообложения, которые в дальнейшем будут использованы при подготовке законопроекта о самозанятом населении.

Елена Бибкова также напомнила, что внесены поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают с 1 января освобождение от налогообложения трех категорий самозанятых: нянь, репетиторов и домработниц. В дальнейшем им дадут возможность оформлять статус «самозанятый».