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В Пскове школьницы спасли слепую сестру от овчарки

В Пскове школьницы спасли четырёхлетнюю слепую сестру от кавказской овчарки, пишет Life.ru. Инцидент произошёл, когда девочка с 12-летней сестрой выходила из дома на улицу. 

Собака вцепилась зубами в ногу ребёнка и не отпускала, валяя её по снегу. На крики прибежала старшая 14-летняя сестра. Она помогла прогнать собаку. 

Из дома родители девочек вызвали Скорую помощь. У средней сестры были несколько ссадин и следы укуса на руке. Младшей девочке соседский пёс прокусил ногу, потребовалось наложить несколько швов. Из-за того, что девочка слепая, после нападения она стала бояться посторонних звуков.

Родители написали заявление в полицию и в прокуратуру. Выяснилось, что собака принадлежит соседу. В тот день он чистил снег возле дома, кавказец выбежал на улицу через открытую калитку. По словам соседей, это первый случай нападения этой собаки на людей. Свою вину сосед многодетной семьи не признал.

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