Спортсмен из Псковской области собирается пробежать марафоны на всех континентах

18:13, 18 января 2017, ПАИ

29 января спортсмен из Печор Владимир Сухоруков побежит марафон в Африке, который станет уже 106-м в его карьере. Как рассказал легкоатлет в эфире проекта ПАИ-live 18 января, у него есть мечта - пробежать марафоны на всех континентах и после Африки непокоренной останется только Южная Америка.

«Первый раз пробежал в 1987 году. Свой первый забег я помню. Был он в Витебске, причем как-то неожиданно всё вышло», - рассказал марафонец.

Вспомнил он и о единственном марафоне, в котором ему не удалось финишировать: «Я не добежал всего лишь один раз. Было это в Петербурге. Первые 5 км я бежал босиком. Возникли проблемы: реагенты, которыми посыпают дороги, разъели мне ноги».

Отвечая на вопросы зрителей, спортсмен также поделился опытом подготовки к длительным забегам. Начинающим он рекомендовал подходить к марафонам постепенно, а в процессе бега на длинные дистанции сдерживать себя в начале пути, чтобы распределить силы на весь маршрут.

Владимир Сухоруков также заметил, что участие в марафонах в разных странах – дорогое удовольствие.