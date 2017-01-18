Четырехсторонний договор для решения кадровой проблемы в сельском хозяйстве предложил директор Псковского агроколледжа

16:55, 18 января 2017, ПАИ

Четырехсторонний договор видит одним из решений кадровой проблемы в сельском хозяйстве директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин. Он предложил заключать его между администрацией района, сельхозпредприятием, образовательным учреждением и будущим студентом. Свою инициативу Сергей Янкин озвучил на совещании вице-губернатора области Сергея Перникова с курирующими сельское хозяйство заместителями глав районов 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Янкин рассказал, что на сегодняшний день колледж объединяет 5 образовательных учреждений, где обучаются 1 тыс. 600 студентов, работают 2 филиала, насчитывается 20 специальностей. За 2 года удалось открыть две новые специальности по потребностям сельхозпредприятий. Он отметил, что основная задача ресурсного центра, который создан на базе колледжа, — подготовка высококвалифицированных специалистов, организована работа со школами.

При этом, по словам руководителя, не хватает средств для укрепления материально-технической базы, но образовательное учреждение находит возможность привлечь инвесторов. «Мы можем стать объединяющим звеном между Ростовом-на-Дону и нашими сельхозпредприятиями», - пояснил он. Он добавил, что ведутся переговоры с Кировскикм заводом. «Ведется работа, чтобы условия обучения совпадали с производством», - констатировал Сергей Янкин.

Кроме того, он рассказал, что в настоящее время разработаны положения по повышению квалификации преподавателей, в том числе совместно с зарубежными коллегами, есть шестинедельные курсы для обучения трактористов.

Говоря о проблемах закрепляемости кадров, одной из основных выступающий назвал призыв выпускников в армию, поскольку после службы в Вооруженных силах с ними проводить работу уже трудно. Также он обратил внимание на то, что нужно от предприятий, «чтобы понимать, где провалы в образовательном процессе», и поблагодарил руководителей предприятий, которые совместно с колледжем работают по подготовке кадров.

В свою очередь ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов подчеркнул, что развитие сельского хозяйства невозможно без высококвалифицированных специалистов. По его словам, сейчас в Псковской области не хватает работников с высшим образованием. Далее он привел прогноз потребностей региона до 2030 года, согласно которому необходимо 3 тыс. 400 человек с высшим образованием, 1 тыс. 600 — со средним специальным.

Ректор ВГСХА сообщил, что на сельхозпредприятиях в 2016 году закрепились всего 16 выпускников академии (12%), 32 человека устроились на иные места работы. «Анализ показывает, что мы недостаточно проводим работу по подбору крепкого и грамотного абитуриента перед поступлением, а также работу для встречи молодых специалистов», - заявил он.

Владимир Морозов также остановился на проблеме невысокой заработной платы на некоторых предприятиях, например, студент получает стипендию 11 тыс. рублей, а приходит на работу, где ему там платят всего 8 тыс.

Помимо этого, он акцентировал внимание на то, что просматривается значительное уменьшение количества абитуриентов из сельской местности — 61 человек в прошлом году. По его наблюдениям, сокращается и число студентов по целевому набору. «На целевую подготовку нужно обратить серьезное внимание», - считает ректор. Он отметил, что нужно усилить работу с выпускниками школ, и призвал к 15 февраля представить по одному человеку по целевому набору от каждого района. «Есть районы, которые активно работают в этом направлении, например, Псковский, Новосокольнический», - заметил Владимир Морозов.

Выслушав, заместитель губернатора сказал, что специалисты в сферу требуются, а значительная часть существующих инструментов для их привлечения и трудоустройства не используется. По его мнению, связь между образованием и бизнесом налажена неэффективно, и это взаимодействие нужно активизировать. «Мы готовы уделить достаточное внимание этой проблеме», - заверил Сергей Перников.

Он также рекомендовал руководителям сельхозпредприятий ориентироваться на средний уровень зарплаты в регионе. «Мы будем искать способы стимулировать вас», - заключил вице-губернатор.