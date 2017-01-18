90% сельхозживотных в Псковской области здоровы

17:41, 18 января 2017, ПАИ

90% животных в сельхозпредприятиях Псковской области здоровы. Об этом сообщила начальник государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина на совещании вице-губернатора Сергея Перникова с курирующими сельское хозяйство заместителями глав районов региона 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В то же время Вера Баданина заявила: «Настораживает то, что сегодня в РФ возникают заболевания, против которых нет специфического лечения».

Что касается Псковской области, то, по словам докладчицы, в прошлом году в регионе были три неблагополучных пункта по африканской чуме свиней: два — среди диких кабанов, один — в домашнем хозяйстве в Палкинском районе.

При этом зафиксировано увеличение пунктов неблагополучных по бешенству с 15 в 2015 году до 22 в 2016-м. В основном, отметила Вера Баданина, болели лисы и еноты и только в некоторых случаях домашние животные.

Процент животных, заболевших лейкозом, в Псковской области составляет 8,9. «В регионе хорошая тенденция к выздоровлению, планируем в этом году проводить трехкратные исследования хозяйств, где животные на стадии оздоровления, и инфицированность составляет менее 10%», - рассказала начальник госуправления ветеринарии.

В прошлом году в регионе не фиксировали случаев заболевания животных гриппом птиц, оспой овец и коз, ящуром, нодулярным дерматитом, блютангом. При этом был выявлен стригущий лишай крупного рогатого скота, который давно не регистрировался в области, а также лептоспироз.

В. Баданина подчеркнула, что план противоэпизоотических мероприятий был выполнен на 100%, в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, проверены все 25 сибиреязвенных захоронений. «В 2017 году нужно не допустить возникновения и распространения особо опасных заболеваний животных и птицы, разработать региональный мониторинг по предупреждению особо опасных заболеваний, поэтапно перевести всех сельхозтоваропроизводителей на работу в ГИС «Меркурий», - обозначила планы на текущий год докладчица.

Сергей Перников попросил её дать рекомендации сельхозтоваропроизводителям, как снизить риск заболеваемости. Начальник управления ветеринарии ответила, что единственная мера предосторожности — при перемещении сырья и живых животных проверять наличие ветеринарно-сопроводительных документов, обращать внимание на благополучие соседних регионов. «Только в таком случае мы предотвратим занос опасных заболеваний», - подчеркнула она.