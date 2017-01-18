На площадке Северного обхода начался монтаж подземных инженерных сетей

18:16, 18 января 2017, ПАИ

В рамках работ по строительству второй очереди Северного обхода вокруг Пскова выполнена укладка первой водопропускной трубы из гофрированного металла с полимерным покрытием длиной 39 метров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основные работы сосредоточены на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье до моста через Великую. Здесь же продолжаются работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, устройству водопропускных труб и заготовки инертных материалов.

На строительной площадке моста через реку Великая ведутся работы по уширению временной подъездной дороги к технологическим территориям для сооружения первых двух опор моста, выполняются работы по нарезке металлических конструкций под временную эстакаду.

Напомним, строительство второй очереди Северного обхода осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», а также госпрограммы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы». Проект был поддержан Президентом России Владимиром Путиным, Министерством транспорта РФ и Росавтодором. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 6,8 млрд рублей.

Ввод инфраструктурного объекта в эксплуатацию позволит разгрузить Псков от потока транзитного автомобильного транспорта и будет способствовать развитию приграничного транспортно-логистического комплекса.

Согласно проекту, будет построено шесть путепроводов, развязки и мост через реку Великую, между населенными пунктами Родина и Хотицы. Срок исполнения работ по контракту — декабрь 2019 года.