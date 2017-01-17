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Политика

19 января в псковской приёмной президента будут работать судебные приставы

19 января с 9:00 до 12:00 исполняющая обязанности руководителя управления ФССП России по Псковской области Оксана Микитяк проведет прием граждан в приемной президента РФ в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. На приёме граждан будет также присутствовать член Общественного совета при ФССП России по Псковской области  Сергей Бухаров.

Оксана Микитяк будет вести прием граждан по вопросам взыскания алиментов, заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий.

Записаться на прием можно по телефону 8 (8112) 699-020.

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